росія тримає у Чорному морі 16 кораблів: серед них 5 ракетоносіїв

Деталі

Станом на 13:00 у Чорному морі перебуває 5 носіїв ракет, проте невідомо, скільки на них "Калібрів".

Також в Азовському морі знаходиться два військові кораблі рф, а в Середземному - 9. Серед них 5 ракетоносіїв, загальний залп яких 72 ракети.

Доповнення

Минулої доби спікер ОК “Південь” Вячеслав Назаров повідомив, що в морі перебувають 5 ракетоносіїв із загальний залпом 36 ракет типу “Калібр”.