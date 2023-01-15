росія тримає у Чорному морі 16 кораблів: серед них 5 ракетоносіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 16 ворожих кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв. Про це інформують Військово-Морські Сили ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Станом на 13:00 у Чорному морі перебуває 5 носіїв ракет, проте невідомо, скільки на них "Калібрів".
Також в Азовському морі знаходиться два військові кораблі рф, а в Середземному - 9. Серед них 5 ракетоносіїв, загальний залп яких 72 ракети.
Доповнення
Минулої доби спікер ОК “Південь” Вячеслав Назаров повідомив, що в морі перебувають 5 ракетоносіїв із загальний залпом 36 ракет типу “Калібр”.