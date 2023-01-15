россия держит в Черном море 16 кораблей: среди них 5 ракетоносителей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. На боевом дежурстве в Черном море находятся 16 вражеских кораблей, среди которых 5 ракетоносителей. Об этом информируют Военно-Морские Силы ВСУ, передает УНН.
Детали
По состоянию на 13:00 в Черном море находится 5 носителей ракет, однако неизвестно, сколько на них "Калибров".
Также в Азовском море находится два военных корабля рф, а в Средиземном - 9. Среди них 5 ракетоносителей, общий залп которых 72 ракеты.
Дополнение
За прошедшие сутки спикер ОК “Юг” Вячеслав Назаров сообщил, что в море находятся 5 ракетоносителей с общий залпом 36 ракет типа “Калибр”.