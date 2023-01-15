россия держит в Черном море 16 кораблей: среди них 5 ракетоносителей

Детали

По состоянию на 13:00 в Черном море находится 5 носителей ракет, однако неизвестно, сколько на них "Калибров".

Также в Азовском море находится два военных корабля рф, а в Средиземном - 9. Среди них 5 ракетоносителей, общий залп которых 72 ракеты.

Дополнение

За прошедшие сутки спикер ОК “Юг” Вячеслав Назаров сообщил, что в море находятся 5 ракетоносителей с общий залпом 36 ракет типа “Калибр”.