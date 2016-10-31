Росія планує широкомасштабний наступ на Алеппо на цьому тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За даними західної розвідки, на цьому тижні Росія розпочне широкомасштабний наступ на Алеппо, передає УНН з посиланням на Times.
Використовуючи політичну паузу у Вашингтоні напередодні президентських виборів, Росія планує широкомасштабну операцію в Алеппо, як тільки авіаносець Москви займе ударну позиції в Середземному морі.
Як повідомляв УНН, три підводні човни, оснащені крилатими ракетами, рухаються до Сирії.