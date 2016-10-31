Россия планирует широкомасштабное наступление на Алеппо на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. По данным западной разведки, на этой неделе Россия начнет широкомасштабное наступление на Алеппо, передает УНН со ссылкой на Times.
Используя политическую паузу в Вашингтоне накануне президентских выборов, Россия планирует широкомасштабную операцию в Алеппо, как только авианосец Москвы займет ударную позицию в Средиземном море.
Как сообщал УНН, три подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами, движутся к Сирии.