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"Основний внесок у розвиток двосторонньої торгівлі, безумовно, робить промислова продукція. Її частка в товарообігу зараз становить близько 55%, і ми бачимо можливості суттєво розширити номенклатуру поставок, причому в обидва боки", - заявив мантуров.

За словами директора департаменту економічного співробітництва мзс рф дмитра біричевського, співпраця між росією та Китаєм «зростає колосальними темпами». Товарообіг росії та КНР у січні – липні 2022 р. збільшився на 29% у річному обчисленні, до 97,7 млрд дол., повідомило раніше Головне митне управління КНР.

Експорт Китаю до росії за той же період збільшився на 5,2% до 36,3 млрд дол. Імпорт росії до Китаю – на 48,8% (до 61,45 млрд дол.).

Додамо

Окрім Китаю, росія також співпрацює і з Іраном, з яким підписала контракт на постачання 1000 іранських розвідувально-ударних безпілотників Shahed 129. До купівлі цих безпілотників може бути так само причетний денис мантуров, який завдяки особистим зв'язкам і дружбі з російським бізнесменом - ексголовою "Уралкалію" і власником "ТольяттіАзоту" дмитром мазепіним, домовився отримати частину іранських безпілотників, в обмін на аміак мазепіна.

Нагадаємо

Про зацікавленість дмитра мазепіна у війні росії з Україною відомо давно: за кілька днів до початку війни в Україні мазепін спілкувався з президентом росії путіним і обіцяв “здати” Одесу (на території якої розташований Одеський припортовий завод, через який відбувається експорт мазепинського аміаку за кордон), в обмін на контроль над цим підприємством.

Від постачання аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 мільярдів доларів. З 24 лютого його транзит поставлено на паузу, але частина російського аміаку досі перебуває на складах України. Чи транспортуватиметься він так званим “зерновим коридором” через Туреччину до країн Заходу і хто отримає за це гроші - росія чи Україна - відкрите питання.