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"Основной вклад в развитие двусторонней торговли, безусловно, вносит промышленная продукция. Ее доля в товарообороте сейчас составляет около 55%, и мы видим возможности существенно расширить номенклатуру поставок, причем в обе стороны", - заявил мантуров.

По словам директора департамента экономического сотрудничества мид рф дмитрия биричевского, сотрудничество между россией и Китаем «растет колоссальными темпами». Товарооборот россии и КНР в январе – июле 2022 г. увеличился на 29% в годовом исчислении, до 97,7 млрд долл., сообщило ранее Главное таможенное управление КНР.

Экспорт Китая в россию за тот же период увеличился на 5,2% до 36,3 млрд долл. Импорт россии в Китай – на 48,8% (до 61,45 млрд долл.).

Добавим

Кроме Китая, россия также сотрудничает и с Ираном, с которым подписала контракт на поставку 1000 иранских разведывательно-ударных беспилотников Shahed 129. К покупке этих беспилотников может быть так же причастен денис мантуров, который благодаря личным связям и дружбе с российским бизнесменом - экс-председателем "Уралкалия" и владельцем "ТольяттиАзота" дмитрием мазепиным, договорился получить часть иран , взамен на аммиак мазепина.

Напомним

О заинтересованности дмитрия мазепина в войне россии с Украиной известно давно: за несколько дней до начала войны в Украине, мазепин общался с президентом рф путиным и обещал “сдать” Одессу (на территории которой находится Одесский припортовый завод, через который происходит экспорт мазепинского аммиака за границу), в обмен на контроль над этим предприятием.

От поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов. С 24 февраля его транзит поставлен на паузу, но часть российского аммиака до сих пор находится на складах Украины. Будет ли он транспортироваться по так званому “зерновому коридору” через Турцию в страны Запада и кто получит за это деньги - россия или Украина - открытый вопрос.