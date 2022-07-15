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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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росія оголосила у розшук журналіста Євгена Кисельова

росія оголосила у розшук журналіста Євгена Кисельова

Київ • УНН

 • 357914 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Міністерство внутрішніх справ рф оголосило у розшук українського та російського журналіста Євгена Кисельова, нині він телеведучий на каналі "Україна-24". Відповідну заяву опубліковано на сайті відомства, пише УНН.

Деталі

Як повідомили, журналіста розшукують в межах кримінальної справи, але за якою конкретно статтею її порушено – кремль не уточнює.

Зазначимо, що у квітні цього року російський мін'юст вніс Кисельова до реєстру фізосіб-іноагентів "за здійснення політичної діяльності, яку спонсорує Україна”.

Додамо

Євген Кисельов – український та російський журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач. Був автором та ведучим програм на російських телеканалах НТВ, ТНТ та ТВ-6. У 2000-2001 роках був гендиректором НТВ.

З 2008 року Кисельов працює на українському телебаченні. Сьогодні він ведучий телеканалу “Україна 24”.

Українські Національні Новини

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