россия объявила в розыск журналиста Евгения Киселева
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Министерство внутренних дел рф объявило в розыск украинского и российского журналиста Евгения Киселева, сейчас он телеведущий на канале "Украина-24". Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства, пишет УНН.
Детали
Как сообщили, журналиста разыскивают в рамках уголовного дела, но по какой конкретно статье оно возбуждено – кремль не уточняет.
Отметим, что в апреле этого года российский минюст внес Киселева в реестр физлиц-иноагентов "за осуществление политической деятельности, которую спонсирует Украина”.
Добавим
Евгений Киселев – украинский и российский журналист, медиа-менеджер, политический обозреватель. Был автором и ведущим программ на российских телеканалах НТВ, ТНТ и ТВ-6. В 2000-2001 годах был гендиректором НТВ.
С 2008 года Киселев работает на украинском телевидении. Сегодня он ведущий телеканала “Украина 24”.