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Росія не може "п'яте через десяте" оспорити юрисдикцію трибуналу - Зеркаль

Київ • УНН

 • 9256 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Росія вирішила, що у справі України проти РФ в Арбітражному трибуналі у Гаазі йдеться про суверенітет Криму, і намагається таким чином довести відсутність юрисдикції суду. Про це сьогодні заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, агент України на слуханнях Арбітражного трибуналу щодо спору між Україною та РФ про права прибережної держави в Чорному і Азовському морях і в Керченській протоці Олена Зеркаль, передає кореспондент УНН.

Росія не може "п'яте через десяте" оспорити юрисдикцію трибуналу - Зеркаль

"Україна звернулася до цього трибуналу із запитом про вирішення спору про тлумачення та застосування Конвенції ООН з морського права (КОМП). Це спір про порушення Росією прав України за КОМП у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці", - сказала Зеркаль в суді.

Вона заявила, що Росія з порушенням численних положень КОМП та протиправно збудувала міст через Керченську протоку, утискає судна усіх країн, що прямують до українських портів чи з них та розкрадає українські енергоресурси в межах прав України на морських просторах.

"І зовсім не дивно, що Росія вирішила, на свій власний розсуд, що справа України стосується якихось інших питань. У цій справі, на думку Росії, йдеться про суверенітет Криму. Проте, це не так. У нас, як і у решти світу, не виникає жодних сумнівів щодо того, що Крим – це Україна. Це закріплено в Констиуції України і поважається міжнародним співтовариством. Росія також визнала суверенітет України над Кримом, в тому числі у юридично-обов’язкових договорах. Росія не може просто так з’являтись у цьому арбітражному трибуналі та намагатись "п’яте через десяте" оспорити його юрисдикцію", - підкреслила заступниця міністра.

Вона нагадала, що справа України не стосується суверенітету.

"Я рада, і я кажу це щиро, що Російська Федерація вирішила брати участь в цьому арбітражному провадженні. Уся Україна сподівається, що за цим рішеннем стоїть намір Росії виконати рішення цього арбітражного трибуналу, яким би воно не було, що і передбачено Конвенцією. Ми так само сподіваємося, що визнання Росією наказу Міжнародного трибуналу з морського права про призначення тимчасових заходів, про яке двічі згадувалось вчора, означає, що Росія готується до виконання цього обов’язкового наказу", - додала вона.

Напередодні суд опублікував позиції України і Росії щодо юрисдикції трибуналу у цій справі. Зазначено, що "Російська Федерація вважає, що суд не має юрисдикції за позовом України, оскільки суд не може визначати, яка держава є суверенною по сухопутній території Криму".

Нагадаємо, 10 червня трибунал у Гаазі почав засідання у справі України проти РФ по морському праву.

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