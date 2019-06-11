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Россия не может "с пятого на десятое" оспорить юрисдикцию трибунала - Зеркаль

Киев • УНН

 • 9256 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Россия решила, что в деле Украины против РФ в Арбитражном трибунале в Гааге речь идет о суверенитете Крыма, и пытается таким образом доказать отсутствие юрисдикции суда. Об этом сегодня заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, агент Украины на слушаниях Арбитражного трибунала по спору между Украиной и РФ о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе Елена Зеркаль, передает корреспондент УНН.

Россия не может "с пятого на десятое" оспорить юрисдикцию трибунала - Зеркаль

"Украина обратилась к этому трибуналу с запросом о разрешении спора о толковании и применении Конвенции ООН по морскому праву (КОМП). Это спор о нарушении Россией прав Украины по КОМП в Черном море, Азовском море и Керченском проливе", - сказала Зеркаль в суде.

Она заявила, что Россия с нарушением многочисленных положений КОМП и противоправно построила мост через Керченский пролив, ущемляет судна всех стран, направляющихся в украинские порты или с них и разворовывает украинские энергоресурсы в пределах прав Украины на морских просторах.

"И совсем не удивительно, что Россия решила, по своему усмотрению, что дело Украины касается каких-то других вопросов. В этом деле, по мнению России, говорится о суверенитете Крыма. Однако, это не так. У нас, как и у остального мира, не возникает никаких сомнений относительно того, что Крым - это Украина. Это закреплено в Констиуции Украины и уважается международным сообществом. Россия также признала суверенитет Украины над Крымом, в том числе в юридически обязательных договорах. Россия не может просто так появляться в этом арбитражном трибунале и пытаться "с пятого на десятое" оспорить его юрисдикцию", - подчеркнула замминистра.

Она напомнила, что дело Украины не касается суверенитета.

"Я рада, и я говорю это искренне, что Российская Федерация решила участвовать в этом арбитражном производстве. Вся Украина надеется, что за этим решением стоит намерение России выполнить решение этого арбитражного трибунала, каким бы оно не было, что и предусмотрено Конвенцией. Мы так же надеемся, что признание Россией приказа Международного трибунала по морскому праву о назначении временных мер, о котором дважды упоминалось вчера, означает, что Россия готовится к выполнению этого обязательного приказа", - добавила она.

Накануне суд опубликовал позиции Украины и России относительно юрисдикции трибунала по этому делу. Указано, что "Российская Федерация считает, что суд не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку суд не может определять, какое государство является суверенным относительно сухопутной территории Крыма".

Напомним, 10 июня трибунал в Гааге начал заседание по делу Украины против РФ по морскому праву.

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