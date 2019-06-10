Трибунал розпочав засідання у справі України проти РФ щодо морського права

"Цього тижня відбуваються слухання у справі України проти Росії щодо порушення Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці. З появою справи про імунітети наших військових кораблів і членів їхніх екіпажів справу стали називати "великою" справою з морського права, бо вона стосується всіх порушень, яких вчинила Росія - перешкоджання навігації, крадіжка наших корисних копалин, незаконний вилов риби, спорудження Керченського мосту та багато інших", - повідомила Зеркаль.

Вона нагадала, що ця справа триває з 2016 року, "коли стало зрозумілим, що Росія не готова усунути порушення Конвенції ООН з морського права добровільно". "Протягом цього часу ми пройшли складний процес відбору арбітрів та підготували меморандум з викладенням всіх порушень, вчинених Росією", - зазначила вона.

"Росія робить все для затягування справи. Тому вона оскаржує юрисдикцію трибуналу. Між нами відбулося два раунди обміну письмовими поясненнями щодо юрисдикції. Нарешті ми дійшли до усних слухань з питань юрисдикції", - додала Зеркаль.

Вона зауважила, що слухання проводить постійний третейський суд, де засідає трибунал, сформований відповідно до додатку VII Конвенції ООН з морського права.

"Мета Росії традиційна - уникнути розгляду справи по суті і відповідальності. Наше завдання просте і складне водночас - відстояти своє право на судовий розгляд справи по суті", - зазначила заступник голови МЗС.

За її словами, судові слухання цього тижня важливі і в більш ширшому контексті.

"Росія, прагнучи вбити справу, намагається додати два важливих питання. По-перше, Росія намагається поставити під сумнів український суверенітет в Криму. Ніби з процедурних мотивів Росія намагається надати хоч якоїсь ваги своїм аргументам щодо Криму. Слухаючи усі аргументи Росії слід пам'ятати, одне: Крим - це Україна. Загалом виглядає, що Росія прагне перетворити слухання на лекцію з конституційного права України. По-друге, Росія намагається довести, що має право свавільно вести себе на Азові і в Керченській протоці, бо там не застосовується міжнародне морське право. Ми знаємо з вами цю історію. Росія прагнула цього давно. Наше завдання - не дати відновити імперське минуле Росії", - вказала Зеркаль.

Вона повідомила, що сьогодні виступає Росія. Українська відповідь - завтра.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі у слуханнях арбітражного трибуналу стосовно спору між Україною та РФ щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці, яку очолила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.