Зеленський утворив делегацію на трибунал у справі проти РФ щодо морського права

КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі у слуханнях арбітражного трибуналу стосовно спору між Україною та Російською Федерацією щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці, яку очолила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Про це йдеться у президентському указі №339/2019 від 30 травня, передає УНН.