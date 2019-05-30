Зеленський утворив делегацію на трибунал у справі проти РФ щодо морського права
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі у слуханнях арбітражного трибуналу стосовно спору між Україною та Російською Федерацією щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці, яку очолила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Про це йдеться у президентському указі №339/2019 від 30 травня, передає УНН.
"Утворити делегацію України для участі у слуханнях арбітражного трибуналу, створеного згідно з Додатком VII до Конвенції ООН з морського права 1982 року, стосовно спору між Україною та Російською Федерацією щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці (10-14 червня 2019 року, місто Гаага, Королівство Нідерланди)", - йдеться у тексті указу.
Так, до складу делегації увійшли:
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- Олена Зеркаль - заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, глава делегації, агент України;
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- Всеволод Ченцов - посол України в Нідерландах, заступник глави делегації, заступник агента України;
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- Оксана Золотарьова - заступник директора Департаменту - начальник відділу тимчасово окупованих територій Департаменту міжнародного права МЗС України;
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- Іван Іванчик - заступник директора Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту - начальник відділу економічної, інноваційної та інвестиційної політики в галузі морського та річкового транспорту Мінінфраструктури;
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- Андрій Кондратов - перший заступник генерального директора ДАТ "Чорноморнафтогаз" (за згодою);
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- Сергій Лопатюк - заступник директора Департаменту - начальник відділу організації юридичною забезпечення адміністративно-господарської діяльності Департаменту юридичного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України;
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- Світлана Нєжнова - генеральний директор ДАТ "Чорноморнафтогаз" (за згодою);
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- Владислав Смірнов - перший заступник начальника Регіонального управління - начальник штабу Регіонального управління морської охорони ДПСУ України.
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"Дозволити главі делегації залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України представників державних органів, адвокатів, радників, експертів і технічних працівників", - вказано в указі.
Кабміну доручено забезпечити фінансування витрат, пов’язаних із участю делегації України у слуханнях.
Раніше трибунал визначив дати слухань у справі України проти РФ щодо морського права.
Нагадаємо, 31 серпня 2018 року трибунал, який розглядає справу України проти РФ відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року, оприлюднив процесуальний наказ, який встановлює, що трибунал спочатку буде виносити рішення щодо певних заперечень з приводу юрисдикції, висловлених РФ.