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Трибунал начал заседание по делу Украины против РФ по морскому праву

Киев  •  УНН

 • 20125 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. В Постоянной палате третейского суда - международном арбитражном суде в нидерландском городе Гаага начались устные слушания в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для рассмотрения дела, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. На данный момент стороны перешли к устным слушаниям по вопросам юрисдикции, сегодня выступает Россия. Об этом сообщила агент Украины на слушаниях, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.

"На этой неделе проходят слушания по делу Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. С появлением дела об иммунитетах наших военных кораблей и членов их экипажей дело стали называть "большым" делом по морскому праву, потому что оно касается всех нарушений, которые совершила Россия - препятствование навигации, кража наших полезных ископаемых, незаконный вылов рыбы, сооружение Керченского моста и многие другие", - сообщила Зеркаль.

Она напомнила, что это дело длится с 2016 года, "когда стало ясно, что Россия не готова устранить нарушения Конвенции ООН по морскому праву добровольно". "В течение этого времени мы прошли сложный процесс отбора судей и подготовили меморандум с изложением всех нарушений, совершенных Россией", - отметила она.

"Россия делает все для затягивания дела. Поэтому она оспаривает юрисдикцию трибунала. Между нами прошло два раунда обмена письменными объяснениями относительно юрисдикции. Наконец мы дошли до устных слушаний по вопросам юрисдикции", - добавила Зеркаль.

Она отметила, что слушания проводит постоянный третейский суд, где заседает трибунал, сформированный в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву.

"Цель России традиционна - избежать рассмотрения дела по существу и ответственности. Наша задача простая и сложная одновременно - отстоять свое право на судебное разбирательство дела по существу", - отметила замглавы МИД.

По ее словам, судебные слушания на этой неделе важны и в более широком контексте.

"Россия, стремясь убить дело, пытается добавить два важных вопроса. Во-первых, Россия пытается поставить под сомнение украинский суверенитет в Крыму. Якобы по процедурным мотивам Россия пытается дать хоть какой-то вес своим аргументам по Крыму. Слушая все аргументы России следует помнить одно: Крым - это Украина. В общем получается, что Россия стремится превратить слушания на лекцию по конституционному праву Украины. Во-вторых, Россия пытается доказать, что имеет право своевольно вести себя на Азове и в Керченском проливе, там не применяется международное морское право. Мы знаем с вами эту историю. Россия стремилась к этому давно. Наша задача - не дать восстановить имперское прошлое России", - указала Зеркаль.

Она сообщила, что сегодня выступает Россия. Украинский ответ - завтра.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в слушаниях арбитражного трибунала по спору между Украиной и РФ о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, которую возглавила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Украинские Национальные Новости

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