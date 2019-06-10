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Суд опубликовал позиции Украины и РФ о юрисдикции в деле по морскому праву

Суд опубликовал позиции Украины и РФ о юрисдикции в деле по морскому праву

Киев  •  УНН

 • 14611 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Позиции Украины и Российской Федерации относительно юрисдикции Арбитражного трибунала, заседание которого начались сегодня, по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе опубликованы. Текст обнародовала пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"10 июня 2019 года на сайте Постоянной палаты третейского суда опубликованы позиции Украины и Российской Федерации относительно юрисдикции Арбитражного трибунала по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе", - указали в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины напомнили, что 22 мая 2018 года РФ подала свои возражения относительно наличия у Арбитражного трибунала юрисдикции рассматривать дело, инициированное Украиной по Конвенции ООН по морскому праву. Согласно Процедурному приказу трибунала от 27 сентября 2018 года, 27 ноября 2018 года Украина подала свои письменные объяснения и требования. 28 января 2019 года Россией подала ответ. 28 марта 2019 года Украина подала свои возражения.

Так, в приведенном МИД тексте указано, что "Российская Федерация считает, что трибунал не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку трибунал не может определять, какое государство является суверенным по сухопутной территории Крыма". Украина в свою очередь, настаивает, что с момента распада Советского Союза в 1991 году общепризнанным, в том числе и Россией, является то, что Крым является частью Украины, добавили в МИД.

"В этом арбитраже Украина просит трибунал растолковать и применить Конвенцию для определения правовых последствий морского поведения России. Спор касается толкования и применения UNCLOS, серьезных нарушений Конвенции Россией, цель Украины в этом арбитраже возмещение за этот серьезный морской ущерб", - отметили в ведомстве.

"По мнению Российской Федерации, трибунал не имеет юрисдикции в отношении требований о деятельности в Азовском море и Керченском проливе..." - добавили в МИД, отметив, что позиция Украины заключается в том, что UNCLOS применяется к Азовскому морю и Керченскому проливу.

Также сообщается, что, в частности, Россия считает, что требования Украины в этом деле касаются военной деятельности, исключенной из-под юрисдикции трибунала. "Однако, этот спор не касается военной деятельности", - сообщили в МИД.

"Кроме того, нарушение Россией UNCLOS состоялись "в период после" вторжения России на Крымский полуостров. К тому же, вторжение России на полуостров не является предметом никаких требований Украины, а потому это не является тем, чего "касается" этот спор", - добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Указано также и то, что Россия пытается разделить спор. "Попытка России разделить этот спор не соответствует Конвенции, а также заявлениям обеих сторон в соответствии со статьей 287... Попытки России избежать целостного решения этого спора в порядке, установленном частью XV UNCLOS, то есть через нынешнее производство по Приложению VII, должны быть отклонены", - отметили в МИД.

Напомним, трибунал в Гааге начал заседание по делу Украины против РФ по морскому праву.

# Важно Опубликовано позиции Украины и Российской Федерации относительно юрисдикции Арбитражного трибунала по делу о правах прибрежного государства в Черном и # Азов "ском морях и в # Керчь " Энск проливе https://t.co/hBEYMKMUNi #UNCLOS #PCA # Крым pic. twitter.com/oNaWi9DjcO

- MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 10 июня 2019 г.

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