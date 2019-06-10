Суд опублікував позиції України і РФ про юрисдикцію у справі з морського права

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Позиції України і Російської Федерації щодо юрисдикції Арбітражного трибуналу, засідання якого розпочалися сьогодні, у справі щодо прав прибережної держави в Чорному та Азовському морях і у Керченській протоці опубліковано. Текст оприлюднила прес-служба МЗС України, передає УНН.

“10 червня 2019 року на сайті Постійної палати третейського суду опубліковано позиції України і Російської Федерації щодо юрисдикції Арбітражного трибуналу у справі щодо прав прибережної держави в Чорному та Азовському морях і у Керченській протоці”, - вказали у МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві України нагадали, що 22 травня 2018 року РФ подала свої заперечення щодо наявності в Арбітражного трибуналу юрисдикції розглядати справу, ініційовану Україною за Конвенцією ООН з морського права. Згідно з Процедурним наказом трибуналу від 27 вересня 2018 року, 27 листопада 2018 року Україна подала свої письмові пояснення та вимоги. 28 січня 2019 року Росією подала відповідь. 28 березня 2019 року Україна подала свої заперечення.

Так, у наведеному МЗС тексті вказано, що "Російська Федерація вважає, що трибунал не має юрисдикції щодо позову України, оскільки трибунал не може визначати, яка держава є суверенною щодо сухопутної території Криму". Україна своєю чергою, наполягає, що з моменту розпаду Радянського Союзу в 1991 році загальновизнаним, в тому числі і Росією, є те, що Крим є частиною України, додали у МЗС.

"У цьому арбітражі Україна просить трибунал розтлумачити та застосувати Конвенцію для визначення правових наслідків морської поведінки Росії. Спір стосується тлумачення та застосування UNCLOS, серйозних порушень Конвенції Росією, мета України у цьому арбітражі отримати відшкодування за цю серйозну морську шкоду", - зазначили у відомстві.

"На думку Російської Федерації, трибунал не має юрисдикції щодо вимог стосовно діяльності в Азовському морі та Керченській протоці...", - додали у МЗС, зауваживши, що позиція України полягає в тому, що UNCLOS застосовується до Азовського моря та Керченської протоки.

Також повідомляється, що, зокрема, Росія вважає, що вимоги України у цій справі стосуються військової діяльності, яка виключена з-під юрисдикції трибуналу. "Проте, цей спір не стосується військової діяльності", - повідомили у МЗС.

"Крім того, порушення Росією UNCLOS відбулися “в період після” вторгнення Росії на Кримський півострів. До того ж, вторгнення Росії на півострів не є предметом жодних вимог України, а тому це не є тим, чого “стосується” цей спір", - додали в українському зовнішньополітичному відомстві.

Вказано також і те, що Росія намагається розділити спір. "Спроба Росії поділити цей спір не відповідає Конвенції, а також заявам обох сторін відповідно до статті 287... Спроби Росії уникнути цілісного розв’язання цього спору в порядку, встановленому частиною XV UNCLOS, тобто через нинішнє провадження за Додатком VII, повинні бути відхилені", - зазначили у МЗС.

Нагадаємо, трибунал у Гаазі розпочав засідання у справі України проти РФ щодо морського права.

#Важливо Опубліковано позиції України і Російської Федерації щодо юрисдикції Арбітражного трибуналу у справі щодо прав прибережної держави в Чорному та #Азов'ському морях і у #Керч'енській протоці https://t.co/hBEYMKMUNi#UNCLOS #PCA #Крим pic.twitter.com/oNaWi9DjcO

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 10 июня 2019 г.

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