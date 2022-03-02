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Росія "кидає" у бій навіть курсантів військових училищ – Арестович

Росія "кидає" у бій навіть курсантів військових училищ – Арестович

Київ • УНН

 • 217680 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Росія відправляє на війну проти України навіть курсантів військових училищ. Про це заявив на брифінгу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.

Цитата

"За офіційними повідомленнями, росіяни кидають у бій навіть курсантів військових училищ. Зокрема, така інформація надходить із Серпухівського училища, де курсантів другого курсу кинули на війну проти України", - розповів Арестович.

Він зазначив, що це означає катастрофу з точки зору військового управління, тому що курсантів військових училищ зазвичай не чіпають до самого останнього моменту.

Доповнення

Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 5840 осіб.

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