Росія "кидає" у бій навіть курсантів військових училищ – Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Росія відправляє на війну проти України навіть курсантів військових училищ. Про це заявив на брифінгу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.
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"За офіційними повідомленнями, росіяни кидають у бій навіть курсантів військових училищ. Зокрема, така інформація надходить із Серпухівського училища, де курсантів другого курсу кинули на війну проти України", - розповів Арестович.
Він зазначив, що це означає катастрофу з точки зору військового управління, тому що курсантів військових училищ зазвичай не чіпають до самого останнього моменту.
Доповнення
Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 5840 осіб.