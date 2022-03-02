Россия "бросает" в бой даже курсантов военных училищ – Арестович

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"По официальным сообщениям, россияне бросают в бой даже курсантов военных училищ. В частности, такая информация поступает из Серпуховского училища, где курсантов второго курса бросили на войну против Украины", - рассказал Арестович.

Он отметил, что это означает катастрофу с точки зрения военного управления, потому что курсантов военных училищ обычно не трогают до самого последнего момента.

Дополнение

Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 5840 человек.



