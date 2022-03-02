Россия "бросает" в бой даже курсантов военных училищ – Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Россия отправляет на войну против Украины даже курсантов военных училищ. Об этом заявил на брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент УНН.
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"По официальным сообщениям, россияне бросают в бой даже курсантов военных училищ. В частности, такая информация поступает из Серпуховского училища, где курсантов второго курса бросили на войну против Украины", - рассказал Арестович.
Он отметил, что это означает катастрофу с точки зрения военного управления, потому что курсантов военных училищ обычно не трогают до самого последнего момента.
Дополнение
Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 5840 человек.