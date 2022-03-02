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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вторгнення РФ в Україну: окупанти втратили вже понад 5800 осіб

Вторгнення РФ в Україну: окупанти втратили вже понад 5800 осіб

Київ • УНН

 • 176616 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 5840 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати противника з 24.02 по 02.03 такі:

особового складу - понад 5840 осіб,
танків ‒ до 211,
бойових броньованих машин ‒ 862 од,
артилерійських систем – 85,
РСЗВ - 40,
засоби ППО - 9,
літаків – 30 од,
гелікоптерів – 31 од,
автомобільної техніки - 355,
легкі швидкісні катери - 2 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо!" — написали у штабі.

Нагадаємо

Стнаом на 2 березня від російського терору найбільше потерпають Харків, Маріуполь та Херсон.

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