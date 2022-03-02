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Від терору РФ найбільше потерпають Харків, Маріуполь та Херсон – Резніков

Від терору РФ найбільше потерпають Харків, Маріуполь та Херсон – Резніков

Київ • УНН

 • 144446 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Наразі від російського терору потерпає багато українських міст й сіл, але чи ненайбільше – Харків, Маріуполь та Херсон. Про це у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує УНН.

Цитата

"147 годин оборони. Характер подій змінюється. Російські окупанти намагаються хоч якось втримати боєздатність своїх підрозділів. Але вдається все гірше й гірше. Про це свідчать неодноразові факти здачі у полон груп російських солдат з офіцерами. А також відмов продовжувати наступ", - написав Резніков.

Деталі

Міністр зазначив, що у Росії родичі полонених і загиблих починають виходити на акції протесту.

"Тотальна брехня російської пропаганди дає тріщини. Ворог злякався прямого контакту з українськими захисниками і захисницями. Тому перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст. Удари авіацією та ракетами з території Росії та Білорусі по житлових будинках і школах, обстріли з РСЗО пологових будинків – це боягузлива поведінка тих, у кого немає честі. Це не військові – це терористи, представники держави-терориста. І це тавро надовго", - повідомив Резніков.

За його словами, ворог підло обстріляв мирний Житомир.

"Це від переляку спроба помститися за успішне виконання 95-ю бригадою завдання в ООС. Окупанти цілилися по казармах бригади та по житлових будинках поруч. Нападами на жінок та дітей наших воїнів Кремль досягне зовсім не того результату, якого прагне. Зараз від російського терору потерпає багато наших міст і сіл, але чи не найбільше – Харків, Маріуполь та Херсон", - наголосив Резніков.

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Резніков повідомив, що вчора мав довгу розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Навіть досвідчені американські військові у повному захваті від професійності наших захисників та стійкості нашого народу", - зазначив міністр.

Окрім того, він повідомив, що збільшується обсяг допомоги, яку отримує Україна. Збільшується кількість країн, які цю допомогу надають. Приєднується навіть ті, щодо кого це вважалося неможливим.

"До України вже прибули і стали на бойові чергування нові байрактари. Буде більше стінгерів і джавелінів. Європа перетворюється на наш тил і постачає критично необхідне для оборони. Ми на передовій вільного світу", - повідомив Резніков.

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