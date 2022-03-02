У Харкові окупанти завдали удару по будівлі поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Харкові російські окупанти завдали удару по будівлі обласного управління поліції. Про це повідомляє радник голови МВС України Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.
Цитата
“Щойно в Харкові було завдано удар по будівлі обласного управління поліції”, — написав Геращенко.
Деталі
Геращенко також повідомив, що горить будівля соціологічного факультету Національного університету імені Каразіна, що через дорогу від будівлі поліції.
Доповнення
У Харкові російськими окупантими було завдано повітряного удару по казармах льотного училища на Клочківській, 228.