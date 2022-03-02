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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 3789 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Харкові окупанти завдали удару по будівлі поліції

У Харкові окупанти завдали удару по будівлі поліції

Київ • УНН

 • 178455 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. У Харкові російські окупанти завдали удару по будівлі обласного управління поліції. Про це повідомляє радник голови МВС України Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.

Цитата

“Щойно в Харкові було завдано удар по будівлі обласного управління поліції”, — написав Геращенко.

Деталі

Геращенко також повідомив, що горить будівля соціологічного факультету Національного університету імені Каразіна, що через дорогу від будівлі поліції.

Доповнення

У Харкові російськими окупантими було завдано повітряного удару по казармах льотного училища на Клочківській, 228.

Українські Національні Новини

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