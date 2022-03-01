У Харкові російські окупанти завдали удару по казармах льотного училища
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Харкові російськими окупантими було завдано повітряного удару по казармах льотного училища на Клочківській, 228. Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко, передає УНН.
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“У Харкові було також завдано повітряного удару по казармах льотного училища на Клочківській, 228. Казарми горять”, — повідомив він.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіном, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України.
На всій території України ввели воєнний стан.