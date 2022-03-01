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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 4083 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Харкові російські окупанти завдали удару по казармах льотного училища

У Харкові російські окупанти завдали удару по казармах льотного училища

Київ • УНН

 • 318301 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. У Харкові російськими окупантими було завдано повітряного удару по казармах льотного училища на Клочківській, 228. Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко, передає УНН.

Цитата

“У Харкові було також завдано повітряного удару по казармах льотного училища на Клочківській, 228. Казарми горять”, — повідомив він.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіном, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України.

На всій території України ввели воєнний стан.

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