В Харькове российские оккупанты нанесли удар по казармам летного училища

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“В Харькове был также нанесен воздушный удар по казармам летного училища на Клочковской, 228. Казармы горят”, — сообщил он.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины.

На всей территории Украины ввели военное положение.