В Харькове российские оккупанты нанесли удар по казармам летного училища
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Харькове российскими окупантими был нанесен воздушный удар по казармам летного училища на Клочковской, 228. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, передает УНН.
Цитата
“В Харькове был также нанесен воздушный удар по казармам летного училища на Клочковской, 228. Казармы горят”, — сообщил он.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины.
На всей территории Украины ввели военное положение.