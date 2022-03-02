В Харькове оккупанты нанесли удар по зданию полиции

Цитата

“Только что в Харькове был нанесен удар по зданию областного управления полиции”, — написал Геращенко.

Детали

Геращенко также сообщил, что горит здание социологического факультета Национального университета имени Каразина, через дорогу от здания полиции.

Дополнение

В Харькове российскими окупантими был нанесен воздушный удар по казармам летного училища на Клочковской, 228.