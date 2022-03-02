В Харькове оккупанты нанесли удар по зданию полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Харькове российские оккупанты нанесли удар по зданию областного управления полиции. Об этом сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram, пишет УНН.
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“Только что в Харькове был нанесен удар по зданию областного управления полиции”, — написал Геращенко.
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Геращенко также сообщил, что горит здание социологического факультета Национального университета имени Каразина, через дорогу от здания полиции.
Дополнение
В Харькове российскими окупантими был нанесен воздушный удар по казармам летного училища на Клочковской, 228.