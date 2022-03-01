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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 2991 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Генштабі ЗСУ показали нове відео "ювелірної" роботи Bayraktar

У Генштабі ЗСУ показали нове відео "ювелірної" роботи Bayraktar

Київ • УНН

 • 660243 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Генеральний штаб Збройних Сил України продемонстрував на відео готовність екіпажів Bayraktar TB2 боронити українські землі. Відповідне відео оприлюднили на Facebook сторінці відомства, пише УНН.

"Tрадиційно ювелірна робота екіпажів Bayraktar TB2", - підписали відео у Генштабі ЗСУ.

Деталей не наводиться.

Раніше

Збройні сили України за допомогою безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar знищили російський ЗРК "Бук" в районі Малина Житомирської області і показали це на відео.

Також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео знищення російського ЗРК "Бук" поблизу села Іванків, що на Київщині.

Українські Національні Новини

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