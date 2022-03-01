У Генштабі ЗСУ показали нове відео "ювелірної" роботи Bayraktar
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Генеральний штаб Збройних Сил України продемонстрував на відео готовність екіпажів Bayraktar TB2 боронити українські землі. Відповідне відео оприлюднили на Facebook сторінці відомства, пише УНН.
"Tрадиційно ювелірна робота екіпажів Bayraktar TB2", - підписали відео у Генштабі ЗСУ.
Деталей не наводиться.
Раніше
Збройні сили України за допомогою безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar знищили російський ЗРК "Бук" в районі Малина Житомирської області і показали це на відео.
Також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео знищення російського ЗРК "Бук" поблизу села Іванків, що на Київщині.