На Житомирщині Байрактар знищив БУК російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Збройні сили України за допомогою безпілотного авіаційного комплексу Байрактар знищили російський БУК в районі Малина Житомирської області. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, інформує УНН.
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“Байрактари в роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ. Знищено російський „Бук“ в районі Малина Житомирської області. Бійтеся, вороги! Не буде вам спокою на нашій землі!” — написав Залужний.
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