В Житомирской области Байрактар уничтожил БУК российских оккупантов

Цитата

“Байрактары в работе. Наши операторы ювелирно кроют колонны вражеских войск. Бойтесь, враги! Не будет вам покоя на нашей земле!"- написал Залужный.

Напомним

В Херсонской области оккупанты украли примерно 1000 комплектов военной формы ВСУ.