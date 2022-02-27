В Житомирской области Байрактар уничтожил БУК российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотного авиационного комплекса Байрактар уничтожили российский БУК в районе Малина Житомирской области. Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, информирует УНН.
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“Байрактары в работе. Наши операторы ювелирно кроют колонны вражеских войск. Бойтесь, враги! Не будет вам покоя на нашей земле!"- написал Залужный.
Напомним
В Херсонской области оккупанты украли примерно 1000 комплектов военной формы ВСУ.