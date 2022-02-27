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The Washington Post

На Херсонщині окупанти вкрали приблизно 1000 комплектів військової форми ЗСУ

На Херсонщині окупанти вкрали приблизно 1000 комплектів військової форми ЗСУ

Київ • УНН

 • 563779 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Херсонській області російські окупанти викрали приблизно приблизно 1000 комплектів військової форми Збройних сил України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Херсонську обласну державну адміністрацію.

Деталі

"Повідомляємо, що окупант заволодів українською військовою формою в орієнтовній кількості - близько 1000 комплектів. Тому прохання не вступати в діалог із незнайомцями на вулиці, навіть якщо він носить форму ЗСУ. Це може бути ворог або провокатор", — написали в ОДА.

Якщо запитують дорогу або просять допомоги, потрібно переконатися в тому, що це не ворог. Поради від ОДА, як це зробити:

1. Поставте запитання, відповідь на яке не знає окупант. Наприклад: "Як звати міського голову? Коли його обрали мером?", "Де та за яких умов переміг Калуш, в якому виді спорту?".
2. Військові ЗСУ розмовляють українською. тому акцент може видати ворога.

"Якщо впевнилися, що це не українських захисник, а переодягнутий окупант, терміново зверніться до правоохоронців або військовослужбовців. Також просимо все населення міста, яке не бере участі у загонах ТрО та обороні Херсона - необхідно сховатися в укриття, а за неможливості - перебувати вдома. Українські військові захищають Херсон і Херсонщину, ваше завдання - не заважати. Особливо це стосується жителів, що живуть на окраїнах та в селі Чорнобаївка", — додали в ОДА.

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