На Херсонщині окупанти вкрали приблизно 1000 комплектів військової форми ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Херсонській області російські окупанти викрали приблизно приблизно 1000 комплектів військової форми Збройних сил України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Херсонську обласну державну адміністрацію.
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"Повідомляємо, що окупант заволодів українською військовою формою в орієнтовній кількості - близько 1000 комплектів. Тому прохання не вступати в діалог із незнайомцями на вулиці, навіть якщо він носить форму ЗСУ. Це може бути ворог або провокатор", — написали в ОДА.
Якщо запитують дорогу або просять допомоги, потрібно переконатися в тому, що це не ворог. Поради від ОДА, як це зробити:
1. Поставте запитання, відповідь на яке не знає окупант. Наприклад: "Як звати міського голову? Коли його обрали мером?", "Де та за яких умов переміг Калуш, в якому виді спорту?".
2. Військові ЗСУ розмовляють українською. тому акцент може видати ворога.
"Якщо впевнилися, що це не українських захисник, а переодягнутий окупант, терміново зверніться до правоохоронців або військовослужбовців. Також просимо все населення міста, яке не бере участі у загонах ТрО та обороні Херсона - необхідно сховатися в укриття, а за неможливості - перебувати вдома. Українські військові захищають Херсон і Херсонщину, ваше завдання - не заважати. Особливо це стосується жителів, що живуть на окраїнах та в селі Чорнобаївка", — додали в ОДА.
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