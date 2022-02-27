В Херсонской области оккупанты украли примерно 1000 комплектов военной формы ВСУ

Детали

"Сообщаем, что оккупант завладел украинской военной форме в ориентировочном количестве - около 1000 комплектов. Поэтому просьба не вступать в диалог с незнакомцами на улице, даже если он носит форму ВСУ. Это может быть враг или провокатор", — написали в ОГА.

Если спрашивают дорогу или просят помощи, нужно убедиться в том, что это не враг. Советы от ОГА, как это сделать:

1. Задайте вопрос, ответ на который не знает оккупант. Например: "Как зовут городского голову? Когда его избрали мэром?", "Где и при каких условиях победил Калуш, в каком виде спорта?".

2. Военные ВСУ говорят на украинском, поэтому акцент может выдать врага.

"Если удостоверились, что это не украинских защитник, а переодетый оккупант, срочно обратитесь к правоохранителям или военнослужащим. Также просим все население города, которое не участвует в отрядах ТрО и обороне Херсона - необходимо спрятаться в укрытие, а при невозможности - находиться дома. Украинские военные защищают Херсон и Херсонскую область, ваша задача - не мешать. Особенно это касается жителей, живущих на окраинах и в селе Чернобаевка", — добавили в ОГА.

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