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В Херсонской области оккупанты украли примерно 1000 комплектов военной формы ВСУ

В Херсонской области оккупанты украли примерно 1000 комплектов военной формы ВСУ

Киев • УНН

 • 563778 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Херсонской области российские оккупанты украли около 1000 комплектов военной формы Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую областную государственную администрацию.

Детали

"Сообщаем, что оккупант завладел украинской военной форме в ориентировочном количестве - около 1000 комплектов. Поэтому просьба не вступать в диалог с незнакомцами на улице, даже если он носит форму ВСУ. Это может быть враг или провокатор", — написали в ОГА.

Если спрашивают дорогу или просят помощи, нужно убедиться в том, что это не враг. Советы от ОГА, как это сделать:

1. Задайте вопрос, ответ на который не знает оккупант. Например: "Как зовут городского голову? Когда его избрали мэром?", "Где и при каких условиях победил Калуш, в каком виде спорта?".

2. Военные ВСУ говорят на украинском, поэтому акцент может выдать врага.

"Если удостоверились, что это не украинских защитник, а переодетый оккупант, срочно обратитесь к правоохранителям или военнослужащим. Также просим все население города, которое не участвует в отрядах ТрО и обороне Херсона - необходимо спрятаться в укрытие, а при невозможности - находиться дома. Украинские военные защищают Херсон и Херсонскую область, ваша задача - не мешать. Особенно это касается жителей, живущих на окраинах и в селе Чернобаевка", — добавили в ОГА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наступление на Херсонскую область: оперативные данные по ситуации в городах и районах

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