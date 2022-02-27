Наступ на Херсонщину: оперативні дані по ситуації у містах та районах

Деталі

Генічеський район: Стрілянина та активні бойові дії відсутні. У Новотроїцькому відновлено електро- та водо постачання. Однак в деяких прилеглих населених пунктах вони досі відсутні.

Скадовський район: Стрілянина та активні бойові дії відсутні. Всі системи забезпечення працюють. Інформації щодо пошкоджень на мережах немає. В деяких населених пунктах задіяні місцеві мукомельні та маслобійні агрегати для забезпечення основною продукцією.

Бериславський район: Стрілянина та активні бойові дії відсутні. Всі системи забезпечення працюють. Працюють аптеки, продуктові магазини, лікарні та інші важливі структури. Відновлено подачу електроенергії до багатьох сіл. Інтернет, зв’язок в нормі. Всі перебої з водою в ОТГ вирішуються на місці своїми силами. Підвоз продуктів є.

Каховський район: ведуться бойові дії в районі Козацьке-Веселе. Великі переміщення військової техніки. Всі системи забезпечення працюють. Перебоїв з подачею води, електрики, газу немає. Відкриті магазини, аптеки, лікарні. В Таврійську частково відсутнє електропостачання, магазини та аптеки також працюють частково. В Горностаївці немає підвозу хліба, запустили свій млин. В Любимівці проблеми з підвозом хліба. Всі лікарні працюють. Продовжуються переміщення техніки через район.

Херсонський район: в Новій Маячці, через зупинку насосів, піднявся рівень ґрунтових вод. Східний мікрорайон знеструмлено вже третю добу. Сьогодні планується виїзд аварійної бригади для підключення живлення хоча б частково. Селище Антонівка повністю знеструмлене, без газу та можливо без води. Пошкоджено водогін між Молодіжним пляжем та мостом. Вода стікає по вулицях. газо та електропостачання. Можливість відновлення поки відсутня через активні бойові дії. Є інформація про загиблих в самій Антонівці, але перевірити немає можливості. На місце служби не виїжджають. По місту Херсону частково працюють аптеки та продовольчі магазини. Лікарні працюють.

Додамо

За даними ДСНС, здійснено виїзд на пожежу у Великій Лепетисі – горів житловий будинок. Пожежу погашено. Загоряння сухостою в районі Берислава. Також усунено вночі.

У місті Херсон 1 випадок пожежі в покинутому житловому будинку по вул. Фонвізіна 57.

Також при пересуванні колони техніки в районі с. Петропавлівка було обстріляно операторську кабіну в автозаправній станції.

На момент влучання в ній люди були відсутні. Постраждалих немає.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.