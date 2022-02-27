Наступление на Херсонскую область: оперативные данные по ситуации в городах и районах

Детали

Генический район: Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. В Новотроицком восстановлено электро - и водо снабжение. Однако в некоторых близлежащих населенных пунктах они до сих пор отсутствуют.

Скадовский район: Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Все системы обеспечения работают. Информации о повреждениях на сетях нет. В некоторых населенных пунктах задействованы местные мукомольные и маслобойни агрегаты для обеспечения основной продукцией.

Бериславский район: Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Все системы обеспечения работают. Работают аптеки, продуктовые магазины, больницы и другие важные структуры. Восстановлена подача электроэнергии во многие села. Интернет, связь в норме. Все перебои с водой в ОТГ решаются на месте своими силами. Подвоз продуктов есть.

Каховский район: ведутся боевые действия в районе Казацкое-Веселое. Большие перемещения военной техники. Все системы обеспечения работают. Перебоев с подачей воды, электричества, газа нет. Открытые магазины, аптеки, больницы. В Таврийске частично отсутствует электроснабжение, магазины и аптеки также работают частично. В Горностаевке нет подвоза хлеба, запустили свою мельницу. В Любимовке проблемы с подвозом хлеба. Все больницы работают. Продолжаются перемещения техники через район.

Херсонский район: в Новой Маячке, из-за остановки насосов, поднялся уровень грунтовых вод. Восточный микрорайон обесточен уже третьи сутки. Сегодня планируется выезд аварийной бригады для подключения питания хотя бы частично. Поселок Антоновка полностью обесточен, без газа и без воды. Поврежден водопровод между Молодежным пляжем и мостом. Вода стекает по улицам. Газо и электроснабжение. Возможность восстановления пока отсутствует из-за активных боевых действий. Есть информация о погибших в самой Антоновке, но проверить нет возможности. На место службы не выезжают. По городу Херсону частично работают аптеки и продовольственные магазины. Больницы работают.

Добавим

По данным ГСЧС, осуществлен выезд на пожар в Великой Лепетихе - горел жилой дом. Пожар потушен. Возгорание сухостоя в районе Берислава. Также устранены ночью.

В городе Херсон 1 случай пожара в заброшенном жилом доме по вул. Фонвизина 57.

Также при передвижении колонны техники в районе с. Петропавловка было обстреляно операторскую кабину в автозаправочной станции.

На момент попадания в ней люди отсутствовали. Пострадавших нет.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.