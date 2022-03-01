В Генштабе ВСУ показали новое видео "ювелирной" работы Bayraktar
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины продемонстрировал на видео готовность экипажей Bayraktar TB2 защищать украинские земли. Соответствующее видео обнародовали на Facebook странице ведомства, пишет УНН.
"Традиционно ювелирная работа экипажей Bayraktar TB2", - подписали видео в Генштабе ВСУ.
Деталей не приводится.
Ранее
Вооруженные силы Украины за помощью беспилотного авиационного комплекса Bayraktar уничтожили российский ЗРК "Бук" в районе Малина Житомирской области и показали это на видео.
Также Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео уничтожения российского ЗРК "Бук" вблизи села Иванков Киевской области.