В Генштабе ВСУ показали новое видео "ювелирной" работы Bayraktar

"Традиционно ювелирная работа экипажей Bayraktar TB2", - подписали видео в Генштабе ВСУ.

Деталей не приводится.

Ранее

Вооруженные силы Украины за помощью беспилотного авиационного комплекса Bayraktar уничтожили российский ЗРК "Бук" в районе Малина Житомирской области и показали это на видео.



Также Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео уничтожения российского ЗРК "Бук" вблизи села Иванков Киевской области.