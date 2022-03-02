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От террора РФ больше всего страдают Харьков, Мариуполь и Херсон-Резников

Киев • УНН

 • 144443 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Сейчас от российского террора страдает много украинских городов и сел, но едва ли не больше всего - Харьков, Мариуполь и Херсон. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, информирует УНН.

Цитата

"147 часов обороны. Характер событий меняется. Российские оккупанты пытаются хоть как-то удержать боеспособность своих подразделений. Но удается все хуже и хуже. Об этом свидетельствуют неоднократные факты сдачи в плен групп российских солдат с офицерами. А также отказов продолжать наступление", - написал Резников.

Детали

Министр отметил, что в России родственники пленных и погибших начинают выходить на акции протеста.

"Тотальная ложь российской пропаганды дает трещины. Враг испугался прямого контакта с украинскими защитниками и защитницами. Поэтому перешел к преступной тактике дистанционных обстрелов мирных городов. Удары авиацией и ракетами с территории России и Беларуси по жилым домам и школам, обстрелы из РСЗО - это трусливое поведение тех, у кого нет чести. Это не военные - это террористы, представители государства-террориста. И это клеймо надолго", - сообщил Резников.

По его словам, враг подло обстрелял мирный Житомир.

"Это от испуга попытка отомстить за успешное выполнение 95-й бригадой задания в ООС. Оккупанты целились по казармам бригады и по жилым домам рядом. Нападениями на женщин и детей наших воинов Кремль достигнет совсем не того результата, к которому стремится. Сейчас от российского террора страдает много наших городов и сел, но больше всего - Харьков, Мариуполь и Херсон", - отметил Резников.

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Резников сообщил, что вчера была продолжительная беседа с министром обороны США Ллойдом Остином.

"Даже опытные американские военные в полном восторге от профессионализма наших защитников и стойкости нашего народа", - отметил министр.

Кроме того, он сообщил, что увеличивается объем помощи, которую получает Украина. Увеличивается количество стран, которые эту помощь оказывают. Присоединяется даже те, в отношении кого это считалось невозможным.

"В Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые байрактары. Будет больше Стингеров и Джавелинов. Европа превращается в наш тыл и поставляет критически необходимое для обороны. Мы на передовой свободного мира", - сообщил Резников.

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