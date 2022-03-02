Вторжение РФ в Украину: оккупанты потеряли уже более 5800 человек

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери противника с 24.02 по 02.03 такие:

личного состава - более 5840 человек,

танков ‒ до 211,

боевых бронированных машин ‒ 862 од,

артиллерийских систем - 85,

РСЗО - 40,

средств ПВО - 9,

самолетов - 30 ед,

вертолетов - 31 ед,

автомобильной техники - 355,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3,

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" — написали в штабе.

Напомним

По состоянию на 2 марта от российского террора больше всего страдают Харьков, Мариуполь и Херсон.