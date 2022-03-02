Вторжение РФ в Украину: оккупанты потеряли уже более 5800 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 5840 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери противника с 24.02 по 02.03 такие:
личного состава - более 5840 человек,
танков ‒ до 211,
боевых бронированных машин ‒ 862 од,
артиллерийских систем - 85,
РСЗО - 40,
средств ПВО - 9,
самолетов - 30 ед,
вертолетов - 31 ед,
автомобильной техники - 355,
легкие скоростные катера - 2 ед,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 3,
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" — написали в штабе.
Напомним
По состоянию на 2 марта от российского террора больше всего страдают Харьков, Мариуполь и Херсон.