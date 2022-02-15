Росія хоче, щоб питання про вступ України до НАТО було вирішено "зараз" - Путін

Цитата

"Обговорюється питання про вступ України до НАТО. Кажуть, цього не буде завтра. А коли? Післязавтра? А що це для нас змінює в історичній перспективі? Зовсім нічого. Ми чуємо, що Україна сьогодні не готова до вступу в НАТО, ми знаємо цю тезу. І тут же кажуть, що її завтра не приймуть, а приймуть тоді, коли її підготують до цього. Але для нас це може бути вже пізно. Тому ми хочемо вирішити це питання зараз, прямо зараз, найближчим часом, в ході переговорного процесу", - сказав Путін.

Деталі

Він заявив, що дуже сподівається що "наші заклопотаності будуть нашими партнерами почуті і прийняті всерйоз".

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила ряд вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України.

Тим не менш, Москва чекала і письмових відповідей, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді заходу щодо "гарантій безпеки" врахування трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.