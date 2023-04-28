росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 8 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 8 травня, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", додаючи, що вони продовжуються вже близько 53 тижні, передає УНН.
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"Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 53 тижні. зс рб покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, 29-30 квітня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Ліснівський" та "Гозький". Крім того, 1 травня буде вихідним на "Борисівському", "Брестському" і полігоні "Німан".
Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 1 травня і до:
◾️227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 06.05;
◾️Полигон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 08.05;
◾️Полигон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 07.05;
◾️Полигон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 07.05;
◾️212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 05.05;
◾️230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 08.05;
◾️174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 07.05;
◾️Полигон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 07.05.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що навчання збройних сил росії та республіки білорусь продовжено як мінімум до 24 квітня.