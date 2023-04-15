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росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 24 квітня

росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 24 квітня

Київ • УНН

 • 595500 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 24 квітня, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", додаючи, що вони продовжуються вже близько 51 тижня, передає УНН.

Цитата

"Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 51 тиждень. зс рб покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, 15-16 квітня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: «Осиповичський», «Доманово», «Лепельський», «Обуз-Ліснівський» та «Гозький»

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 17 квітня і до:

◾️227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 22.04;
◾️Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 24.04;
◾️Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 22.04;
◾️Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 23.04;
◾️212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 21.04;
◾️230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 24.04;
◾️174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевичський район) до 23.04;
◾️Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 23.04.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що навчання збройних сил росії і республіки білорусь продовжено як мінімум до 17 квітня.

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