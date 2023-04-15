росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 24 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 24 квітня, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", додаючи, що вони продовжуються вже близько 51 тижня, передає УНН.
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"Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 51 тиждень. зс рб покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, 15-16 квітня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: «Осиповичський», «Доманово», «Лепельський», «Обуз-Ліснівський» та «Гозький»
Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 17 квітня і до:
◾️227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 22.04;
◾️Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 24.04;
◾️Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 22.04;
◾️Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 23.04;
◾️212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 21.04;
◾️230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 24.04;
◾️174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевичський район) до 23.04;
◾️Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 23.04.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що навчання збройних сил росії і республіки білорусь продовжено як мінімум до 17 квітня.