росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 17 квітня

Деталі

Як зазначається, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Так, 8-9 квітня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані зс рф, продовжують працювати без перерви. Серед таких: “Осиповицький”, “Доманове”, “Лепельський” і “Обуз-Лесновський”.

Загалом, подовження навчань на білоруських полігонах наразі виглядає наступним чином: з 10 квітня і до:



227 загальновійськовий полігон «Борисовський» (Борисовський район) до 15.04;



Полігон «Гожський» 6 омбр. (Гродненський район) до 17.04;



Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 15.04;



Полігон «Осиповицький» 51 абр. (Осиповицький район) до 16.04;



212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 14.04;



230 загальновійськовий полігон «Обуз-Лесновський» (Барановицький район) до 17.04;



174 навчальний полігон ВПС і військ ППО «Доманове» (Івацевицький район) до 16.04;



Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 16.04.



Цитата

“Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 50 тижнів. зс рб покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що навчання збройних сил росії і республіки білорусь продовжено як мінімум до 10 квітня.