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росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 17 квітня

росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 17 квітня

Київ • УНН

 • 669697 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. росія і ьілорусь продовжили військові навчання щонайменше до 17 квітня, повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн”, додаючи, що вони продовжуються вже близько 50 тижнів, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Так, 8-9 квітня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані зс рф, продовжують працювати без перерви. Серед таких: “Осиповицький”, “Доманове”, “Лепельський” і “Обуз-Лесновський”.

Загалом, подовження навчань на білоруських полігонах наразі виглядає наступним чином: з 10 квітня і до:

  • 227 загальновійськовий полігон «Борисовський» (Борисовський район) до 15.04;
  • Полігон «Гожський» 6 омбр. (Гродненський район) до 17.04;
  • Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 15.04;
  • Полігон «Осиповицький» 51 абр. (Осиповицький район) до 16.04;
  • 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 14.04;
  • 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Лесновський» (Барановицький район) до 17.04;
  • 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО «Доманове» (Івацевицький район) до 16.04;
  • Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 16.04.

Цитата

“Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 50 тижнів. зс рб покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що навчання збройних сил росії і республіки білорусь продовжено як мінімум до 10 квітня.

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