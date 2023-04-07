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россия и беларусь продлили военные учения минимум до 17 апреля

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. россия и беларусь продлили военные учения минимум до 17 апреля, сообщает мониторинговая группа “Беларускі Гаюн”, добавляя, что они продолжаются уже около 50 недель, передает УНН.

Детали

Как отмечается, об этом говорит график проведения учений на белорусских полигонах. Так, 8-9 апреля станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы вс рф, продолжают работать без перерыва. Среди таковых: “Осиповичский”, “Доманово”, “Лепельский” и “Обуз-Лесновский”.

В целом, продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом с 10 апреля и до:

  • 227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 15.04;
  • Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 17.04;
  • Полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 15.04;
  • Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 16.04;
  • 212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 14.04;
  • 230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 17.04;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 16.04;
  • Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 16.04.

Цитата

“Это очередное продление учений на неделю на беларусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022. Общее число продлений составило 50 недель. вс рб улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но как и ранее, они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что учения вооруженных сил россии и республики беларусь продлены как минимум до 10 апреля.

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