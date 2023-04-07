россия и беларусь продлили военные учения минимум до 17 апреля

Детали

Как отмечается, об этом говорит график проведения учений на белорусских полигонах. Так, 8-9 апреля станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы вс рф, продолжают работать без перерыва. Среди таковых: “Осиповичский”, “Доманово”, “Лепельский” и “Обуз-Лесновский”.

В целом, продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом с 10 апреля и до:



227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 15.04;



Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 17.04;



Полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 15.04;



Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 16.04;



212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 14.04;



230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 17.04;



174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 16.04;



Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 16.04.



Цитата

“Это очередное продление учений на неделю на беларусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022. Общее число продлений составило 50 недель. вс рб улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но как и ранее, они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что учения вооруженных сил россии и республики беларусь продлены как минимум до 10 апреля.