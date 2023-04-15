россия и беларусь продлили военные учения как минимум до 24 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. россия и беларусь продолжили военные учения как минимум до 24 апреля, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", добавляя, что они продолжаются уже около 51 недели, передает УНН.
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"Это очередное продление учений на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составило 51 неделю. вс рб улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта", - говорится в сообщении.
Детали
Как свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, 15-16 апреля станут выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва: «Осиповичский», «Доманово», «Лепельский», «Обуз-Лесновский» и «Гожский»
В общем, продолжение учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так с 17 апреля и до:
◾️227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 22.04;
◾️Полігон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 24. 04;
◾️Полігон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 22.04;
◾️Полігон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 23. 04;
◾️212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 21.04;
◾️230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 24. 04;
◾️174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 23.04;
◾️Полігон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 23.04.
Дополнение
Ранее сообщалось, что учения вооруженных сил россии и республики беларусь продлены как минимум до 17 апреля.