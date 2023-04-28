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россия и беларусь продлили военные учения как минимум до 8 мая

россия и беларусь продлили военные учения как минимум до 8 мая

Киев • УНН

 • 369515 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. россия и беларусь продлили военные учения как минимум до 8 мая, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", добавляя, что они продолжаются уже около 53 недели, передает УНН.

Цитата

"Это очередное продление учений на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составило 53 недели. вс рб улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта", - говорится в сообщении.

Детали

Как свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, 29-30 апреля станут выходными для некоторых полигонов, а остальные продолжают работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский" и "Гожский". Кроме того, 1 мая будет выходным на "Борисовском", "Брестском" и полигоне "Неман".

В общем, продолжение учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так с 1 мая и до:

◾️227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 06.05;

◾️Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 08.05;

◾️Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 07.05;

◾️Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 07.05;

◾️212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 05.05;

◾️230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 08.05;

◾️174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 07.05;

◾️Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 07.05.

Напомним

Ранее сообщалось, что учения вооруженных сил россии и республики беларусь продлены как минимум до 24 апреля.

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