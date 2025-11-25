російський таганрог зазнав повітряної атаки: ймовірно, горить авіаційний завод - ЗМІ
Київ • УНН
Вночі 25 листопада російський таганрог був атакований з повітря, ймовірно, удару зазнав авіаційний завод. На місці виникла потужна пожежа, є припущення про займання авіаційного палива та літака.
В ніч на вівторок, 25 листопада, російське місто таганрог зазнало атаки з повітря. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що удар, імовірно прийшовся по авіаційному заводу в таганрозі, на місці спалахнула потужна пожежа.
Є припущення, що в таганрозі горить авіаційне паливо на аеродромі
"Місцеві повідомляють, що мінус літак", - вказується в іншому дописі.
Нагадаємо
В ніч на вівторок сили протиповітряної оборони росії під час атаки дронів по краснодарському краю влучили ракетою по житловому будинку у місті геленджик. Роботу місцевого аеропорту вечері було обмежено. Також росЗМІ повідомляли, що під масованою атакою перебувають ттакож новоросійськ, вибухи лунають у туапсе, анапі та краснодарі.
У таганрозі стався вибух: частина міста залишилась без напруги09.11.25, 11:35 • 9401 перегляд