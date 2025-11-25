$42.270.11
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану Трампа
24 листопада, 16:43 • 23967 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 16:04 • 27103 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30 • 25352 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 26435 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 38412 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 33905 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 17755 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 14588 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12328 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
російський таганрог зазнав повітряної атаки: ймовірно, горить авіаційний завод - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Вночі 25 листопада російський таганрог був атакований з повітря, ймовірно, удару зазнав авіаційний завод. На місці виникла потужна пожежа, є припущення про займання авіаційного палива та літака.

російський таганрог зазнав повітряної атаки: ймовірно, горить авіаційний завод - ЗМІ

В ніч на вівторок, 25 листопада, російське місто таганрог зазнало атаки з повітря. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що удар, імовірно прийшовся по авіаційному заводу в таганрозі, на місці спалахнула потужна пожежа.

Є припущення, що в таганрозі горить авіаційне паливо на аеродромі

- йдеться в одному з повідомлень.

"Місцеві повідомляють, що мінус літак", - вказується в іншому дописі.

Нагадаємо

В ніч на вівторок сили протиповітряної оборони росії під час атаки дронів по краснодарському краю влучили ракетою по житловому будинку у місті геленджик. Роботу місцевого аеропорту вечері було обмежено. Також росЗМІ повідомляли, що під масованою атакою перебувають ттакож новоросійськ, вибухи лунають у туапсе, анапі та краснодарі.

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії