российский таганрог подвергся воздушной атаке: вероятно, горит авиационный завод - СМИ

В ночь на вторник, 25 ноября, российский город Таганрог подвергся атаке с воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Отмечается, что удар, вероятно, пришелся по авиационному заводу в Таганроге, на месте вспыхнул мощный пожар.

Есть предположения, что в Таганроге горит авиационное топливо на аэродроме - говорится в одном из сообщений.

"Местные сообщают, что минус самолет", - указывается в другом сообщении.

Напомним

В ночь на вторник силы противовоздушной обороны России во время атаки дронов по Краснодарскому краю попали ракетой по жилому дому в городе Геленджик. Работа местного аэропорта вечером была ограничена. Также росСМИ сообщали, что под массированной атакой находятся также Новороссийск, взрывы раздаются в Туапсе, Анапе и Краснодаре.

В таганроге произошел взрыв: часть города осталась без напряжения