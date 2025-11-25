российский таганрог подвергся воздушной атаке: вероятно, горит авиационный завод - СМИ
Киев • УНН
Ночью 25 ноября российский таганрог был атакован с воздуха, вероятно, удар пришелся на авиационный завод. На месте возник сильный пожар, есть предположения о возгорании авиационного топлива и самолета.
В ночь на вторник, 25 ноября, российский город Таганрог подвергся атаке с воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Подробности
Отмечается, что удар, вероятно, пришелся по авиационному заводу в Таганроге, на месте вспыхнул мощный пожар.
Есть предположения, что в Таганроге горит авиационное топливо на аэродроме
"Местные сообщают, что минус самолет", - указывается в другом сообщении.
Напомним
В ночь на вторник силы противовоздушной обороны России во время атаки дронов по Краснодарскому краю попали ракетой по жилому дому в городе Геленджик. Работа местного аэропорта вечером была ограничена. Также росСМИ сообщали, что под массированной атакой находятся также Новороссийск, взрывы раздаются в Туапсе, Анапе и Краснодаре.
В таганроге произошел взрыв: часть города осталась без напряжения09.11.25, 11:35 • 9409 просмотров