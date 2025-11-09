В таганроге произошел взрыв: часть города осталась без напряжения
Киев • УНН
Взрыв произошел в районе бывшего местного автомобильного завода. В некоторых районах города пропало электрическое напряжение.
В российском таганроге произошел взрыв, в результате которого начался пожар и произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Подробности
По предварительным данным, пожар возник в районе бывшего завода ООО "таганрогский автомобильный завод". Это бывшая российская компания, которая собирала легковые и грузовые автомобили различных марок на мощностях таганрогского комбайнового завода в 1997-2014 годах.
В результате в некоторых районах города пропало электрическое напряжение. В сети появились соответствующие фото и видео.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в ночь на 9 ноября в российском воронеже была атакована местная ТЭЦ. Это привело к исчезновению электроэнергии в ряде домов.