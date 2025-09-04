російський ракетний удар по гуманітарній місії на Чернігівщині: кільксть жертв зросла до двох
Київ • УНН
Внаслідок балістичної атаки рф на Чернігівщині загинули двоє працівників гуманітарної місії з розмінування "Данська рада у справах біженців". Ще троє людей отримали поранення.
У результаті балістичної атаки рф кількість жертв на Чернігівщині зросла до двох. Як повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, під удар потрапили працівники гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців", передає УНН.
Сьогодні вдень росіяни прицільно ударили по працівниках гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців". Територія неподалік Чернігова, Киселівська громада. Відомо про двох загиблих. Троє поранені, їм надається допомога
Голова ОВА також наголосив, що спершу росіяни засмітили область вибухівкою та мінами, а зараз вбивають людей, цивільних, які ризикуючи життям очищують українську землю від наслідків російського вторгнення.
