російський ракетний удар по гуманітарній місії на Чернігівщині: кільксть жертв зросла до двох

$41.370.01
48.200.03
ukenru
10:04 • 10581 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:49 • 16575 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 17264 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 16324 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 34723 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 38972 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 41576 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37644 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 72759 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 27927 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
39%
752мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 278257 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 271536 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 269130 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 262153 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 26163 перегляди
Публікації
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 16258 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto07:53 • 15261 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 34718 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 34617 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 72755 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Париж
Польща
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"10:35 • 6238 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 16258 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 9828 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 15871 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 17976 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Bild
Facebook
Шахед-136
Дія (сервіс)

російський ракетний удар по гуманітарній місії на Чернігівщині: кільксть жертв зросла до двох

Київ • УНН

 • 1260 перегляди

Внаслідок балістичної атаки рф на Чернігівщині загинули двоє працівників гуманітарної місії з розмінування "Данська рада у справах біженців". Ще троє людей отримали поранення.

російський ракетний удар по гуманітарній місії на Чернігівщині: кільксть жертв зросла до двох

У результаті балістичної атаки рф кількість жертв на Чернігівщині зросла до двох. Як повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, під удар потрапили працівники гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців", передає УНН.

Сьогодні вдень росіяни прицільно ударили по працівниках гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців". Територія неподалік Чернігова, Киселівська громада. Відомо про двох загиблих. Троє поранені, їм надається допомога 

- повідомив Чаус.

Голова ОВА також наголосив, що спершу росіяни засмітили область вибухівкою та мінами, а зараз вбивають людей, цивільних, які ризикуючи життям очищують українську землю від наслідків російського вторгнення.

Нагадаємо

У Чернігівській області російські війська завдали ракетного удару по співробітниках гуманітарної місії, які виконували роботи з розмінування території. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
благодійність
Чернігівська область
Україна
Чернігів