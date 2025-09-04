російський ракетний удар по гуманітарній місії на Чернігівщині: кільксть жертв зросла до двох

У результаті балістичної атаки рф кількість жертв на Чернігівщині зросла до двох. Як повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, під удар потрапили працівники гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців", передає УНН.

Сьогодні вдень росіяни прицільно ударили по працівниках гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців". Територія неподалік Чернігова, Киселівська громада. Відомо про двох загиблих. Троє поранені, їм надається допомога