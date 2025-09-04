российский ракетный удар по гуманитарной миссии на Черниговщине: количество жертв возросло до двух
Киев • УНН
В результате баллистической атаки рф на Черниговщине погибли двое сотрудников гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Еще три человека получили ранения.
В результате баллистической атаки рф число жертв в Черниговской области возросло до двух. Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, под удар попали работники гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев", передает УНН.
Сегодня днем россияне прицельно ударили по работникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Территория недалеко от Чернигова, Киселевская община. Известно о двух погибших. Трое ранены, им оказывается помощь
Глава ОВА также подчеркнул, что сначала россияне засорили область взрывчаткой и минами, а сейчас убивают людей, гражданских, которые рискуя жизнью очищают украинскую землю от последствий российского вторжения.
Напомним
В Черниговской области российские войска нанесли ракетный удар по сотрудникам гуманитарной миссии, которые выполняли работы по разминированию территории. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.