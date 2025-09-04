$41.370.01
Эксклюзив
14:02 • 142 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
10:04 • 11010 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
08:49 • 17421 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
08:13 • 17975 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 16979 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 35779 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 39242 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 41836 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 37693 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 73400 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
российский ракетный удар по гуманитарной миссии на Черниговщине: количество жертв возросло до двух

Киев • УНН

 • 1580 просмотра

В результате баллистической атаки рф на Черниговщине погибли двое сотрудников гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Еще три человека получили ранения.

российский ракетный удар по гуманитарной миссии на Черниговщине: количество жертв возросло до двух

В результате баллистической атаки рф число жертв в Черниговской области возросло до двух. Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, под удар попали работники гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев", передает УНН.

Сегодня днем россияне прицельно ударили по работникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Территория недалеко от Чернигова, Киселевская община. Известно о двух погибших. Трое ранены, им оказывается помощь

- сообщил Чаус.

Глава ОВА также подчеркнул, что сначала россияне засорили область взрывчаткой и минами, а сейчас убивают людей, гражданских, которые рискуя жизнью очищают украинскую землю от последствий российского вторжения.

Напомним

В Черниговской области российские войска нанесли ракетный удар по сотрудникам гуманитарной миссии, которые выполняли работы по разминированию территории. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

Антонина Туманова

Война в Украине
благотворительность
Черниговская область
Украина
Чернигов