Російський безпілотник влучив біля школи на Одещині, пошкоджено стадіон - ОВА

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 22471 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 46345 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 34603 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 34957 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 54296 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 23557 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 46910 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 77065 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 98087 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 83438 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.7м/с
69%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 61586 перегляди
Зустріч Фіцо і Зеленського - прем'єр-міністр Словаччини озвучив умову5 березня, 10:15 • 7702 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 21341 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 34009 перегляди
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - APPhoto13:04 • 33644 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto14:41 • 7490 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 34044 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
11:33 • 54296 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 61614 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 68840 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рафаель Гроссі
Лавров Сергій Вікторович
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Катар
Реклама
УНН Lite
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo15:38 • 1902 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 21362 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 37048 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 52412 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 55397 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Російський безпілотник влучив біля школи на Одещині, пошкоджено стадіон - ОВА

Київ • УНН

 • 222 перегляди

В Одеській області зафіксовано влучання ударного безпілотника біля школи, пошкоджено стадіон. У будівлі вибито скління, постраждалих немає.

Російський безпілотник влучив біля школи на Одещині, пошкоджено стадіон - ОВА

Армія рф завдала удар по Одеській області, зафіксовано влучання ударного безпілотника біля школи. Пошкоджено стадіон поруч з навчальним закладом. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Голова Одеської ОВА повідомив про ще один ворожий удар по Білгород-Дністровському району.

Сьогодні вдень зафіксовано влучання ударного безпілотника біля школи. Пошкоджено стадіон поруч з навчальним закладом. У самій будівлі вибуховою хвилею вибито скління. Інформація про постраждалих, на щастя, не надходила 

- йдеться у повідомленні.

За словами Кіпера, на місці події працюють відповідні служби, які усувають наслідки. Освітній процес переведено у дистанційний формат. 

Російська армія вкотре продемонструвала цинізм, атакувавши обʼєкт цивільної інфраструктури 

- резюмував голова ОВА.

Ворог повторно атакував Одещину, пошкоджено транспортну інфраструктуру та будинки - ОВА04.03.26, 22:15 • 4714 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Олег Кіпер
Одеська область