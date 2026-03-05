Російський безпілотник влучив біля школи на Одещині, пошкоджено стадіон - ОВА
Київ • УНН
В Одеській області зафіксовано влучання ударного безпілотника біля школи, пошкоджено стадіон. У будівлі вибито скління, постраждалих немає.
Армія рф завдала удар по Одеській області, зафіксовано влучання ударного безпілотника біля школи. Пошкоджено стадіон поруч з навчальним закладом. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Голова Одеської ОВА повідомив про ще один ворожий удар по Білгород-Дністровському району.
Сьогодні вдень зафіксовано влучання ударного безпілотника біля школи. Пошкоджено стадіон поруч з навчальним закладом. У самій будівлі вибуховою хвилею вибито скління. Інформація про постраждалих, на щастя, не надходила
За словами Кіпера, на місці події працюють відповідні служби, які усувають наслідки. Освітній процес переведено у дистанційний формат.
Російська армія вкотре продемонструвала цинізм, атакувавши обʼєкт цивільної інфраструктури
