ukenru
Эксклюзив
12:41 • 22432 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 46270 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 34577 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 34936 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
11:33 • 54265 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 23551 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 46905 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 77057 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 98080 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 83433 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Российский беспилотник попал возле школы в Одесской области, поврежден стадион - ОВА

Киев • УНН

 • 188 просмотра

В Одесской области зафиксировано попадание ударного беспилотника возле школы, поврежден стадион. В здании выбиты стекла, пострадавших нет.

Российский беспилотник попал возле школы в Одесской области, поврежден стадион - ОВА

Армия рф нанесла удар по Одесской области, зафиксировано попадание ударного беспилотника возле школы. Поврежден стадион рядом с учебным заведением. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Глава Одесской ОВА сообщил об еще одном вражеском ударе по Белгород-Днестровскому району.

Сегодня днем зафиксировано попадание ударного беспилотника возле школы. Поврежден стадион рядом с учебным заведением. В самом здании взрывной волной выбито остекление. Информация о пострадавших, к счастью, не поступала 

- говорится в сообщении.

По словам Кипера, на месте происшествия работают соответствующие службы, которые устраняют последствия. Образовательный процесс переведен в дистанционный формат. 

Российская армия в очередной раз продемонстрировала цинизм, атаковав объект гражданской инфраструктуры 

- резюмировал глава ОВА.

Враг повторно атаковал Одесскую область, повреждена транспортная инфраструктура и дома - ОВА04.03.26, 22:15 • 4714 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Олег Кипер
Одесская область