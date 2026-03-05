Российский беспилотник попал возле школы в Одесской области, поврежден стадион - ОВА
Киев • УНН
В Одесской области зафиксировано попадание ударного беспилотника возле школы, поврежден стадион. В здании выбиты стекла, пострадавших нет.
Армия рф нанесла удар по Одесской области, зафиксировано попадание ударного беспилотника возле школы. Поврежден стадион рядом с учебным заведением. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Глава Одесской ОВА сообщил об еще одном вражеском ударе по Белгород-Днестровскому району.
Сегодня днем зафиксировано попадание ударного беспилотника возле школы. Поврежден стадион рядом с учебным заведением. В самом здании взрывной волной выбито остекление. Информация о пострадавших, к счастью, не поступала
По словам Кипера, на месте происшествия работают соответствующие службы, которые устраняют последствия. Образовательный процесс переведен в дистанционный формат.
Российская армия в очередной раз продемонстрировала цинизм, атаковав объект гражданской инфраструктуры
