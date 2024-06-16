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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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російські загарбники на окупованих територіях посилюють майновий тиск на мешканців - Федоров

Київ • УНН

 • 36333 перегляди

російські загарбники в окупованому Мелітополі посилюють майновий тиск на мешканців, організовуючи рейди та фільтрацію з метою виявлення "безхазяйного майна", його вилучення та розпорядження на власний розсуд для заселення військових чи приїжджих робітників або подальшого продажу.

російські загарбники на окупованих територіях посилюють майновий тиск на мешканців - Федоров

російські окупанти посилюють майновий тиск на мешканців Мелітополя. Вони влаштовували рейди та фільтрації, щоб виявити "безхазяйне майно", відібрати його і розпоряджатися на власний розсуд - заселяти військових чи завезених працівників або надалі продати. Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає УНН.

"Виявили", що 35 % житлового фонду Мелітополя люди здають в оренду в обхід окупаційної адміністрації. Тепер вишукують "незаконну" здачу в оренду житла, щоб контролювати кожну копійку, яку можуть отримати мешканці ТОТ,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За його словами, окупанти змушують людей реєструвати земельні ділянки, щоб надалі вільно розпоряджатися і землею, адже більшість законних власників не зможе довести своє право на майно.

Нагадаємо

Загарбники планують завезти на окуповані території Запорізької області щонайменше 50 000 росіян та представників інших народів, щоб примусово змінити етнічний склад населення та зменшити можливість опору.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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