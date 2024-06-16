российские захватчики на оккупированных территориях усиливают имущественное давление на жителей - Федоров

российские оккупанты усиливают имущественное давление на жителей Мелитополя. Они устраивали рейды и фильтрации, чтобы выявить "бесхозное имущество", отобрать его и распоряжаться по своему усмотрению - заселять военных или завезенных работников или в дальнейшем продать. Об этом сообщает председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает УНН.

"Обнаружили", что 35 % жилого фонда Мелитополя люди сдают в аренду в обход оккупационной администрации. Теперь выискивают "незаконную" сдачу в аренду жилья, чтобы контролировать каждую копейку, которую могут получить жители ВОТ, - говорится в сообщении.



Детали

По его словам, оккупанты заставляют людей регистрировать земельные участки, чтобы в дальнейшем свободно распоряжаться и землей, ведь большинство законных владельцев не сможет доказать свое право на имущество.

Напомним

Захватчики планируют завезти на оккупированные территории Запорожской области не менее 50 000 русских и представителей других народов, чтобы принудительно изменить этнический состав населения и уменьшить возможность сопротивления.