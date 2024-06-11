Загарбники змінюють етнічний склад мешканців окупованих територій України - Федоров
Київ • УНН
Окупанти планують завезти на окуповані території Запорізької області щонайменше 50 000 росіян та представників інших народів, щоб примусово змінити етнічний склад населення та зменшити можливість опору.
Окупаційна влада планує завезти на ТОТ Запорізької області "фахівців" з родинами, зокрема, учасників "сво", щоб змінити етнічний склад мешканців та зменшити можливість спротиву. Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає УНН.
Окупанти заявляють про наміри завезти на ТОТ Запорізької області щонайменше 50 тисяч росіян та представників інших народів, що живуть на території рф. Це політика насильницької зміни етнічного складу мешканців ТОТ,
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Федоров зазначає, що загарбники обіцяють "сприятливі умови для життя" - вочевидь за рахунок майна українців, які виїхали або не зуміли довести право власності на житло чи землю.
Насильницька зміна етнічного складу окупованої території - це злочин. Він підпадає під одну з ознак геноциду. росія - країна, яка чинить міжнародні злочини і має понести за це покарання, - підкреслив голова Запорізької ОВА.
Нагадаємо
10 червня росіяни скинули 4 касетних боєприпаси на Квіткове в Запорізькій області, зруйнувавши кілька будинків і поранивши 3 осіб.