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Загарбники змінюють етнічний склад мешканців окупованих територій України - Федоров

Загарбники змінюють етнічний склад мешканців окупованих територій України - Федоров

Київ • УНН

 • 27494 перегляди

Окупанти планують завезти на окуповані території Запорізької області щонайменше 50 000 росіян та представників інших народів, щоб примусово змінити етнічний склад населення та зменшити можливість опору.

Окупаційна влада планує завезти на ТОТ Запорізької області "фахівців" з родинами, зокрема, учасників "сво", щоб змінити етнічний склад мешканців та зменшити можливість спротиву. Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає УНН.

Окупанти заявляють про наміри завезти на ТОТ Запорізької області щонайменше 50 тисяч росіян та представників інших народів, що живуть на території рф. Це політика насильницької зміни етнічного складу мешканців ТОТ,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Федоров зазначає, що загарбники обіцяють "сприятливі умови для життя" - вочевидь за рахунок майна українців, які виїхали або не зуміли довести право власності на житло чи землю.

Насильницька зміна етнічного складу окупованої території - це злочин. Він підпадає під одну з ознак геноциду. росія - країна, яка чинить міжнародні злочини і має понести за це покарання, - підкреслив голова Запорізької ОВА.

Нагадаємо

10 червня росіяни скинули 4 касетних боєприпаси на Квіткове в Запорізькій області, зруйнувавши кілька будинків і поранивши 3 осіб.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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